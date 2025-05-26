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12:35, 26 мая 2025Экономика

Москвичей призвали готовить панамки

Синоптик Позднякова: В конце мая температура превысит плюс 25 градусов
Мария Черкасова

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В последние дни мая температура в столице превысит отметку плюс 25 градусов Цельсия. Об этом «Вечерней Москве» сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Готовим солнцезащитные очки, панамки и крем от загара», — посоветовала синоптик.

Что касается прогнозов на лето, ожидается, что средняя температура в июне превысит норму на 1-1,5 градуса. Средняя месячная температура воздуха составляет 17,4 градуса. Возможно, на протяжении нескольких дней столбики термометров будут подниматься до отметки плюс 30 градусов. Шесть моделей из восьми прогнозируют дефицит осадков, добавила синоптик. Июль и август тоже, возможно, пройдут с дефицитом осадков и будут теплыми.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей, что в понедельник, 26 мая, воздух в городе может прогреться до плюс 30 градусов Цельсия.

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