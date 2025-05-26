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02:15, 26 мая 2025Интернет и СМИ

Мужчина неудачно пошутил в магазине и оказался помолвлен

Юлия Герасимова (редактор)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit под ником WallInternational103 поделился историей о том, как неожиданно устроил себе помолвку после того, как неудачно пошутил над своей девушкой в магазине. В комментариях пользователи осудили поведение мужчины и посоветовали как можно скорее рассказать всю правду.

По словам автора поста, они вместе с девушкой выбирали душевую лейку в магазине хозяйственных товаров и шутили о совместной жизни. В какой-то момент мужчина встал на одно колено в отделе сантехники, держа в руке резиновую шайбу в форме кольца, и предложил выйти за него замуж. Девушка восприняла это всерьез, растрогалась и ответила согласием.

Мужчина признался, что не хотел жениться, и отметил, что ситуация зашла слишком далеко. «Теперь мы "помолвлены". Наши семьи в курсе. Даже групповой чат сделали. Я все еще не сказал ей, что это все не по-настоящему», — написал он.

В комментариях участники обсуждения заявили, что мужчине не стоило себя так вести, и посоветовали ему рассказать правду о сложившейся ситуации. «Ты хочешь жениться на ней? Если нет, тогда уж точно скажи ей, пока ее семья не начала вкладываться в эту свадьбу», — заявил пользователь под ником LawTeeDaw.

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась историей о том, как посмотрела записи с камеры наблюдения после вечеринки в ее доме и сделала неприятное открытие о муже. По словам автора поста, ее муж дружит с привлекательной коллегой, которая недавно развелась и с тех пор не раз заводила романы с мужчинами с работы.

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