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19:05, 26 мая 2025Бывший СССР

На Украине рассказали о продвижении ВС России в ДНР

«Страна»: ВС России вошли в Попов Яр и заняли часть Яблоневки и Зарю
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы России вошли в Попов Яр, заняли часть Яблоневки и Зарю, а также установили полный контроль над Старой Николаевкой и Романовкой. Об этом сообщает военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Мучной, передает «Страна.ua» в Telegram.

«Враг добавляет сюда новые силы для прорыва, часть своих сил снимает из-под Торецка в основном для штурмовых действий. Ситуация очень трудная, и ответные меры пока не приняты, не вижу действий от высшего командования», — отметил украинский военный.

Также он отметил, что в Старой Николаевке российские силы проводят «стабилизационные мероприятия», а Попов Яр и Заря остаются в зоне активных боев.

Ранее стало известно, что взятие российскими военными населенного пункта Романовка дает возможность блокировать бойцов ВСУ у Константиновки в Донецкой народной республике.

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