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12:28, 26 мая 2025Бывший СССР

На Украине заявили о готовности большинства украинцев к компромиссу с Россией

Социолог Антипович: 60 процентов украинцев поддерживают компромисс с Россией
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Ivan Alvarado / Reuters

До двух третей жителей Украины поддерживают компромисс с Россией. Об этом заявил украинский социолог Алексей Антипович в интервью «РБК-Украина».

«Абсолютное большинство, это до двух третей, это 60 процентов, по-разному, в зависимости от формулировки вопроса, поддерживают какие-то компромиссные решения», — заявил он.

Однако около 10 процентов украинцев поддерживают мысль о необходимости продолжать боевые действия «до победного конца». По словам социолога, вмешательство Европейского союза (ЕС) и США в переговорный процесс увеличило веру населения в возможность достижения каких-либо договоренностей.

Ранее опрос Киевского международного института социологии (КМИС) продемонстрировал изменение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского перед переговорами в Стамбуле. Отмечается, что о доверии к лидеру страны высказались 74 процента населения.

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