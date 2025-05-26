На Украине заявили о готовности большинства украинцев к компромиссу с Россией

Социолог Антипович: 60 процентов украинцев поддерживают компромисс с Россией

До двух третей жителей Украины поддерживают компромисс с Россией. Об этом заявил украинский социолог Алексей Антипович в интервью «РБК-Украина».

«Абсолютное большинство, это до двух третей, это 60 процентов, по-разному, в зависимости от формулировки вопроса, поддерживают какие-то компромиссные решения», — заявил он.

Однако около 10 процентов украинцев поддерживают мысль о необходимости продолжать боевые действия «до победного конца». По словам социолога, вмешательство Европейского союза (ЕС) и США в переговорный процесс увеличило веру населения в возможность достижения каких-либо договоренностей.

Ранее опрос Киевского международного института социологии (КМИС) продемонстрировал изменение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского перед переговорами в Стамбуле. Отмечается, что о доверии к лидеру страны высказались 74 процента населения.

