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12:08, 26 мая 2025Бывший СССР

На Украине заявили о готовности пожертвовать вступлением в НАТО

Антипович: Украинцы готовы отказаться от идеи вступления в НАТО
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Большинство украинцев готовы отказаться от идеи вступления в НАТО. Об этом заявил украинский социолог Алексей Антипович, передает РБК-Украина.

«Мы понимаем, чем готов украинец пожертвовать. Наверное, брендом НАТО. Потому что помощь нам оказывали отдельные страны, а не НАТО в целом. Нам помогали какие-то политики, но не НАТО в целом. Поэтому брендом НАТО украинцы скорее готовы пожертвовать», — сказал он.

В то же время Антипович подчеркнул, что идея вступления в Европейский союз (ЕС) по-прежнему сохраняет широкую поддержку населения на Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что не будет отказываться от курса вступления Украины в Североатлантический альянс.

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