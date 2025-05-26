На Украине заявили о готовности пожертвовать вступлением в НАТО

Антипович: Украинцы готовы отказаться от идеи вступления в НАТО

Большинство украинцев готовы отказаться от идеи вступления в НАТО. Об этом заявил украинский социолог Алексей Антипович, передает РБК-Украина.

«Мы понимаем, чем готов украинец пожертвовать. Наверное, брендом НАТО. Потому что помощь нам оказывали отдельные страны, а не НАТО в целом. Нам помогали какие-то политики, но не НАТО в целом. Поэтому брендом НАТО украинцы скорее готовы пожертвовать», — сказал он.

В то же время Антипович подчеркнул, что идея вступления в Европейский союз (ЕС) по-прежнему сохраняет широкую поддержку населения на Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что не будет отказываться от курса вступления Украины в Североатлантический альянс.