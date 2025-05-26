На Западе заявили о вторжении Китая на Тайвань «в любой момент»

FT: Военные учения Китая якобы могут перейти во вторжение на Тайвань

Военные учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) могут якобы в любой момент перейти от мирных операций во «вторжение на Тайвань». Об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Китайские военно-воздушные силы и ракетные подразделения, которые будут играть значительную роль в потенциальном вторжении на Тайвань, усовершенствовались до такой степени, что они могут переходить от мирных к военным операциям в любое время», — заявил газете неназванный тайваньский военный чиновник на правах анонимности.

Кроме того, издание приводит слова других представителей министерства обороны Тайваня, которые отметили, что деятельность НОАК теперь включают постоянную подготовку десантных сил вблизи портов отправления для якобы «осуществления вторжения». По их словам, также непрерывно проводится готовность авиационных подразделений и новой ракетной системы, «способной поразить любую точку острова».

1 апреля Китай объявил о проведении масштабных военных учений в водах вокруг Тайваня, которые призваны стать «серьезным предупреждением» для властей острова.