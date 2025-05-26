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20:31, 26 мая 2025Россия

Над российским регионом заметили сразу несколько украинских беспилотников

Над Брянской областью уничтожили семь беспилотников ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Над Брянской областью заметили сразу несколько беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, над областью уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет, отметил он. На место прибыли сотрудники экстренных служб.

«Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — добавил Богомаз.

По данным Минобороны России, в ночь на понедельник, 26 мая, ВСУ выпустили почти сотню беспилотников. Всего средства противовоздушной обороны (ПВО) России за ночь сбили 96 украинских беспилотников над 12 регионами. Попытки атаки были предприняты в период с 20:00 25 мая до утра 26 мая. Больше всего дронов — 31 — сбили над Брянской областью.

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