Над российским регионом заметили сразу несколько украинских беспилотников

Над Брянской областью уничтожили семь беспилотников ВСУ

Над Брянской областью заметили сразу несколько беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, над областью уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет, отметил он. На место прибыли сотрудники экстренных служб.

«Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — добавил Богомаз.

По данным Минобороны России, в ночь на понедельник, 26 мая, ВСУ выпустили почти сотню беспилотников. Всего средства противовоздушной обороны (ПВО) России за ночь сбили 96 украинских беспилотников над 12 регионами. Попытки атаки были предприняты в период с 20:00 25 мая до утра 26 мая. Больше всего дронов — 31 — сбили над Брянской областью.