Закрытые окна в жару могут быть основанием для апелляции на ЕГЭ

Все этапы проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) строго регламентированы, а отклонение от правил может стать причиной для подачи апелляции. С какими нарушениями прав чаще всего сталкиваются школьники и какие действия предпринять выпускнику, чтобы подать апелляцию, «Ленте.ру» рассказала педагог, руководитель регионального направления образовательной компании MAXIMUM Education Виктория Подсухина.

Одни из самых распространенных нарушений — отсутствие страниц в экзаменационных материалах, неисправность техники, шум в аудитории, а также жара, вызванная неработающим кондиционером или закрытыми окнами.

«Апелляцию по факту нарушения процедуры школьник должен подать сразу на месте, не покидая пункт проведения экзамена (ППЭ). Важно, что если школьник покинул ППЭ, подать апелляцию по нарушению процедуры он уже не сможет», — пояснила Подсухина.

Обращаться к члену экзаменационной комиссии необходимо сразу же после обнаружения нарушения. По словам педагога, заявление оформляется в двух экземплярах, один из которых остается у школьника. Подсухина также порекомендовала подробнее описывать в документе все детали проблемы, а также сохранять спокойствие и оставаться вежливым при общении с организаторами.

Ранее в пресс-службе Рособрнадзора сообщили «Ленте.ру», что все ресурсы, которые предлагают приобрести ответы на задания ЕГЭ мошеннические, утечка вариантов до начала экзамена невозможна. Там также подчеркнули, что утечки заданий для других часовых поясов тоже никак не помогут.