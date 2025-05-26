Неизвестный дважды надругался над российской школьницей в пункте выдачи

В Ленобласти неизвестный дважды надругался над школьницей в пункте выдачи

Неизвестный мужчина дважды надругался над 16-летней школьницей в Сосновом Бору Ленинградской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

По данным Telegram-канала, все произошло 24 и 25 мая в пункте выдачи заказов на Молодежной улице. В полицию после случившегося обратился отец потерпевшей и пояснил, что в отношении его дочери были совершены насильственные действия сексуального характера. Уточняется, что в помещении были камеры видеонаблюдения.

Сейчас злоумышленника ищут. Решается вопрос о возбуждении дела.

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