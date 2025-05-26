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11:01, 26 мая 2025Силовые структуры

Неизвестный дважды надругался над российской школьницей в пункте выдачи

В Ленобласти неизвестный дважды надругался над школьницей в пункте выдачи
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Неизвестный мужчина дважды надругался над 16-летней школьницей в Сосновом Бору Ленинградской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

По данным Telegram-канала, все произошло 24 и 25 мая в пункте выдачи заказов на Молодежной улице. В полицию после случившегося обратился отец потерпевшей и пояснил, что в отношении его дочери были совершены насильственные действия сексуального характера. Уточняется, что в помещении были камеры видеонаблюдения.

Сейчас злоумышленника ищут. Решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина дважды изнасиловал 46-летнюю пьяную женщину на крыше заброшенного дома.

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