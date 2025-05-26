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06:00, 26 мая 2025Интернет и СМИ

Оператор телешоу уронил камеру в прямом эфире

Daily Mail: Оператор ток-шоу «Этим утром» уронил камеру в прямом эфире
Юлия Герасимова (редактор)

Кадр: iTV

Оператор британского ток-шоу «Этим утром» (This Morning) уронил камеру в прямом эфире. На это обратило внимание издание Daily Mail.

Во время выпуска ведущие шоу Бен Шепард и Кэт Дили заметили, что один из операторов уронил обоудование. Сам инцидент не попал на камеру, однако на него обратила внимание ведущая шоу Кэт Дили, которая заметила случившееся и начала подшучивать над оператором по имени Эд во время выпуска.

«Эд, ты в порядке? (...) Это драматичный триллер! Я могу понять. У нас небольшое падение на второй камере. И он покраснел», — со смехом отметила Дили.

Также издание обратило внимание на то, что в том же выпуске в кадр попал гость программы — радиоведущий Том Сварбрик, который был замечен за тем, что просматривал телефон во время эфира, не подозревая, что находится в объективе камеры.

Ранее сообщалось, что известный телеведущий Имонн Холмс упал со стула в прямом эфире шоу «Завтрак с Имонном и Элли» (Breakfast With Eamonn and Ellie) на британском телеканале GB News. После того, как Холмс рухнул на пол, он сообщил, что все в порядке, и попросил продолжить выпуск.

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