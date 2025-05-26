Отстраненный от выборов в Румынии Джорджеску объявил об уходе из политики

Экс-кандидат в президенты Румынии Джорджеску объявил об уходе из политики

Отстраненный от выборов президента Румынии политик Кэлин Джорджеску объявил о своем уходе из политики. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Завершились выборы на пост президента Румынии. На этом я решил прекратить свое активное участие в политическом процессе. Я хочу подчеркнуть, что этот выбор является личным», — сказал он.

По его словам, теперь он будет «пассивным наблюдателем» и сосредоточит внимание на своей семье.

Во втором туре президентских выборов в Румынии победил мэр Бухареста, представитель либеральных сил Никушор Дан. Выборы состоялись еще в прошлом году, однако после победы Джорджеску Конституционный суд отменил итоги голосования.