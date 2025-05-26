Парикмахер Ким Кардашьян в плавках попал в объектив папарацци

Парикмахер Ким Кардашьян Крис Эпплтон в плавках попал в объектив папарацци

Звездный парикмахер Крис Эпплтон попал в объектив папарацци во время отдыха в Каннах. Снимки публикует The Sun.

41-летнего стилиста, который в том числе работает с Ким Кардашьян, Дуа Липой и Дженнифер Лопес, запечатлели на одном из пляжей французского курорта. Эпплтон искупался в море в плавках белого цвета, надев также солнцезащитные очки и цепочку на шею. На размещенных кадрах также видно, как инфлюэнсер делал фотографии, лежа на песке.

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