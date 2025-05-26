Патрушев заявил о стремительно нарастающих угрозах со стороны НАТО

Патрушев: Угрозы со стороны НАТО стремительно нарастают

Угрозы со стороны Североатлантического альянса стремительно нарастают. Об этом заявил помощник российского президента, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев, сообщает РИА Новости.

«Сегодня стремительно нарастают угрозы, исходящие со стороны НАТО, усилиями которого демонтирована выстроенная после Второй мировой войны архитектура международной безопасности», — сказал он.

По его словам, основополагающие договоры по контролю над вооружениями разрушены. При этом, отметил он, военно-морское присутствие и боевой и разведывательный потенциал сил НАТО в Балтийском регионе наращиваются.

Ранее Патрушев рассказал о новой задаче Балтийского флота. Он уточнил, что Балтийский флот пресекает провокации, которые совершают военно-морские силы недружественных стран.