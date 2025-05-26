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05:39, 26 мая 2025Забота о себе

Пользователи сети перечислили проигнорированные ими ради секса тревожные звонки

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Dmytro Kapitonenko / Shutterstock / Fotodom

Пользователи сети вспомнили о самых ярких тревожных звонках, которые они проигнорировали ради хорошего секса с партнером. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Одна девушка рассказала, что ее парень поставил на экран блокировки собственное фото.

Не свое с кем-то другим, только свое. Всегда снимал себя на видео и пересматривал ролики по ночам. Он снимал «нас» во время секса, но на самом деле только себя. Он был буквально одержим собой

captain-crunchybonesпользовательница Reddit

Еще один пользователь признался, что его партнерша постоянно врала о себе.

Она рассталась с парнем, но выяснилось, что не рассталась. У нее был рак, а потом оказалось, что не было. В последнюю нашу ночь я был с ней голым в кровати, когда пришел ее парень. Я простоял в шкафу час, пока она не прогнала его. Вы когда-нибудь стояли в шкафу голым в течение часа? Это совсем не весело

wishlishпользователь Reddit
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Другого мужчину женщина утомляла тем, что постоянно цитировала на свиданиях советы коуча по развитию женственности, однако он все равно продолжал ухаживать за ней ради секса.

На свиданиях она разглагольствовала о том, что женщины больше неверны своей женственности, что, по ее словам, означало отсутствие необходимости принимать решения, в том числе и касательно того, что ей надевать и какой шампунь использовать. Она не хотела работать, считала, что секс заключается в лежании и стонах, потому что «женщины получают». У нее была собака, но она хотела отдать ее, потому что, по ее словам, кормить и выгуливать ее — слишком трудно

CaymanDamonпользователь Reddit

Ранее мужчины вспомнили о самых странных поступках, на которые пошли ради секса. Они рассказали, что забирались к девушкам в окно, чтобы открыть дверь или чтобы не потревожить родителей.

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