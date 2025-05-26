Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:04, 26 мая 2025Интернет и СМИ

Пользователям одной соцсети подсказали способ заработать

В «Одноклассниках» стартует конкурс концепций онлайн-шоу блогеров
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Одноклассники

В социальной сети «Одноклассники» (ОК) стартует конкурс концепций собственных онлайн-шоу блогеров платформы «БлогШоу». Будущие проекты будут ориентированы на старшую аудиторию социальной сети. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Конкурс создан для поддержки талантов и авторов, которые получат ресурсы на создание собственного эксклюзивного шоу для миллионов пользователей социальной сети. Победителей также наградят денежными призами. Производство каждого проекта возьмет на себя профессиональная команда и платформа ОК.

У победителей будет возможность пройти весь путь от идеи до готового шоу: с поддержкой экспертов медиаиндустрии, продюсированием, съемками и масштабным продвижением на площадке. Подать заявку на участие могут авторы-создатели оригинального контента в ОК, которые за последний месяц опубликовали не менее 12 постов и имеют оформленную группу в соцсети.

Чтобы подать заявку, необходимо подготовить презентацию проекта с кратким обоснованием, почему его идея интересна пользователям 50+ в «Одноклассниках», сценарный план одного выпуска и предварительную смету реализации проекта. Как утоняется, новый сезон «БлогШоу» направлен на ключевой фокус платформы — развитие направлений и тематик, которые наиболее востребованы у старшей аудитории.

Ранее сообщалось, что социальная сеть «Одноклассники» представила второй сезон тревел-шоу «Большой Урал. Поехали». Его ведущий Алексей Новоселов исследует нетуристические точки Свердловской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о предложении Киева по новым санкциям против России

    Пользователям одной соцсети подсказали способ заработать

    Иностранная авиакомпания отменила рейсы из российского города

    В России приезжий из Средней Азии поплатился за антимигрантскую символику

    Ячейка исламистов из Нижегородской области выполняла задания польского куратора

    20 украинских беспилотников сбили над российскими регионами

    Сербии не удалось добиться продления газового контракта с Россией на длительный срок

    Литва потребует от Белоруссии компенсацию в миллионы евро

    Политические последствия пощечины жены Макрона оценили

    Польша передала России ноту протеста из-за демонтажа барельефов военных наград

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости