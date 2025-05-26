Пользователям одной соцсети подсказали способ заработать

В «Одноклассниках» стартует конкурс концепций онлайн-шоу блогеров

В социальной сети «Одноклассники» (ОК) стартует конкурс концепций собственных онлайн-шоу блогеров платформы «БлогШоу». Будущие проекты будут ориентированы на старшую аудиторию социальной сети. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Конкурс создан для поддержки талантов и авторов, которые получат ресурсы на создание собственного эксклюзивного шоу для миллионов пользователей социальной сети. Победителей также наградят денежными призами. Производство каждого проекта возьмет на себя профессиональная команда и платформа ОК.

У победителей будет возможность пройти весь путь от идеи до готового шоу: с поддержкой экспертов медиаиндустрии, продюсированием, съемками и масштабным продвижением на площадке. Подать заявку на участие могут авторы-создатели оригинального контента в ОК, которые за последний месяц опубликовали не менее 12 постов и имеют оформленную группу в соцсети.

Чтобы подать заявку, необходимо подготовить презентацию проекта с кратким обоснованием, почему его идея интересна пользователям 50+ в «Одноклассниках», сценарный план одного выпуска и предварительную смету реализации проекта. Как утоняется, новый сезон «БлогШоу» направлен на ключевой фокус платформы — развитие направлений и тематик, которые наиболее востребованы у старшей аудитории.

Ранее сообщалось, что социальная сеть «Одноклассники» представила второй сезон тревел-шоу «Большой Урал. Поехали». Его ведущий Алексей Новоселов исследует нетуристические точки Свердловской области.