Попавший в психиатрическую больницу популярный российский комик рассказал о лечении

Комик Дмитрий Позов рассказал, что лежит в обычной психиатрической больнице

Популярный российский комик Дмитрий Позов, попавший в психиатрическую больницу из-за депрессии, рассказал об обстановке в ней и своем лечении. Подробностями он поделился в Telegram-канале.

Юморист уточнил, что лежит в обычной психиатрической клинике. «Мое отделение спокойное весьма. Тут даже некоторых отпускают гулять во дворик. Есть интересные персонажи, но терпимо», — раскрыл он.

По словам Позова, до обеда он обычно проходит процедуры. Комик добавил, что ему можно гулять и принимать посетителей.

Он также выразил надежду на то, что сможет выступить на концерте юмористического проекта «Импровизаторы» 31 мая. «Я очень сильно веду диалог с врачами, чтобы к концерту меня отпустили», — написал юморист.

Ранее Позов рассказал, что у него началась депрессия после ухода из жизни отца и на фоне проблем в семейной жизни. Юморист также уточнил, что уехал из дома и стал жить один в съемной квартире.