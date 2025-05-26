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12:24, 26 мая 2025Интернет и СМИ

В России опровергли сообщения об ударе по гражданской инфраструктуре порта Одессы

Сообщения об ударе по гражданской инфраструктуре порта Одессы оказались фейком
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: ЯдвигаВереск / Wikimedia

23 мая в украинских медиа распространилась информация о том, что Россия якобы нанесла удар по гражданской инфраструктуре порта Одессы. В Минобороны РФ опровергли это, назвав реальные цели Вооруженных сил страны.

Одной из целей Москвы авторы статей в проукраинских Telegram-каналах и СМИ называли зерновой терминал.

В свою очередь в Минобороны России сообщили, что 23 мая Россия действительно атаковала порт Одессы. Однако целями ударов расчетами ОТРК «Искандер» стал контейнеровоз, который осуществлял перевозку военного имущества, а также склад контейнеров в этом же порту.

В США также указали на то, что удар был нанесен по военной инфраструктуре, а именно по контейнеровозу, который осуществлял перевозку беспилотников и оружия. Об этом написал американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

Информация о том, что Россия 23 мая якобы нанесла удар баллистическими ракетами по гражданской инфраструктуре порта Одессы, не получила распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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