В России опровергли сообщения об ударе по гражданской инфраструктуре порта Одессы

23 мая в украинских медиа распространилась информация о том, что Россия якобы нанесла удар по гражданской инфраструктуре порта Одессы. В Минобороны РФ опровергли это, назвав реальные цели Вооруженных сил страны.
Одной из целей Москвы авторы статей в проукраинских Telegram-каналах и СМИ называли зерновой терминал.
В свою очередь в Минобороны России сообщили, что 23 мая Россия действительно атаковала порт Одессы. Однако целями ударов расчетами ОТРК «Искандер» стал контейнеровоз, который осуществлял перевозку военного имущества, а также склад контейнеров в этом же порту.
В США также указали на то, что удар был нанесен по военной инфраструктуре, а именно по контейнеровозу, который осуществлял перевозку беспилотников и оружия. Об этом написал американский журнал Military Watch Magazine (MWM).
Информация о том, что Россия 23 мая якобы нанесла удар баллистическими ракетами по гражданской инфраструктуре порта Одессы, не получила распространения в российских СМИ.
Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».