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12:54, 26 мая 2025Силовые структуры

Поставщика российского оборонного завода осудили за дачу миллионной взятки

В Новосибирске суд приговорил главу «Трансолеум М» за взятку в 4,9 млн рублей
Варвара Митина (редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Новосибирске суд приговорил главу компании «Трансолеум М» — поставщика механического завода «Искра» — Константина Еремина к девяти годам колонии строгого режима за дачу взятки в размере 4,9 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Бизнесмена также оштрафовали на сумму взятки. Его признали виновным по трем статьям, среди которых 159 («Мошенничество») и 291 («Дача взятки») УК РФ.

В сентябре 2022 года на заводе «Искра» прошли обыски. Бывшего топ-менеджера завода Олега Миргородского обвинили в получении двух откатов от руководителя фирмы-поставщика. Уголовное дело в отношении него прекратили за истечением сроков давности.

Ранее следователи завершили расследование дела в отношении бывшего депутата Законодательного собрания Карелии и его сына, обвиняемых в даче взятки сотруднику ФСБ.

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