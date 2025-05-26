Поставщика российского оборонного завода осудили за дачу миллионной взятки

В Новосибирске суд приговорил главу «Трансолеум М» за взятку в 4,9 млн рублей

В Новосибирске суд приговорил главу компании «Трансолеум М» — поставщика механического завода «Искра» — Константина Еремина к девяти годам колонии строгого режима за дачу взятки в размере 4,9 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Бизнесмена также оштрафовали на сумму взятки. Его признали виновным по трем статьям, среди которых 159 («Мошенничество») и 291 («Дача взятки») УК РФ.

В сентябре 2022 года на заводе «Искра» прошли обыски. Бывшего топ-менеджера завода Олега Миргородского обвинили в получении двух откатов от руководителя фирмы-поставщика. Уголовное дело в отношении него прекратили за истечением сроков давности.

Ранее следователи завершили расследование дела в отношении бывшего депутата Законодательного собрания Карелии и его сына, обвиняемых в даче взятки сотруднику ФСБ.