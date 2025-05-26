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08:12, 26 мая 2025Экономика

Потери бюджета России от нелегальных продаж одного вида продукции оценили

НИУ ВШЭ: Бюджет может потерять 4,1 миллиарда рублей из-за серого оборота кормов
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Суммарные объемы потерь федерального бюджета от нелегального (серого) оборота кормов для животных в 2025 году могут превысить отметку в 4 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подсчеты аналитиков НИУ ВШЭ.

Речь идет об ущербе бюджету от реализации незадекларированных кормов для животных. Если подобный сценарий сбудется, совокупный урон госказны от серых продаж этого вида продукции может вырасти на 600 миллионов рублей в сравнении с данными за прошлый год и достичь уровня в 4,1 миллиарда, уточнили эксперты.

Подобную динамику аналитики связали с рядом факторов. К числу основных причин ожидаемого увеличения урона госказны от нелегального оборота кормов для животных они отнесли рост ставки налога на прибыль до 25 процентов и повышение общего уровня цен на 7 процентов год к году.

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Если же нелегальная продукция, выпуск и ввоз которой не был отражен в налоговых ведомостях, полностью исчезнет с российского рынка, чистая прибыль добросовестных производителей увеличится на 6,7 миллиарда рублей. В Центре развития перспективных технологий («Честный знак») отметили, что к настоящему времени в системе маркировки зарегистрированы более 480 производителей кормов для животных, включая более 170 компаний, ранее работавших в теневом секторе экономики.

Ранее директор фонда охраны качества питания и упаковки «Закон и здоровье» Григорий Балагуров предупредил россиян о риске отравления домашнего питомца от покупного корма. Эксперт отметил, что популярные в РФ корма приобретаются гражданами в основном на маркетплейсах. При этом, как показали результаты исследования, каждый шестой подобный заказ доставляется с нарушениями. Кроме того, некоторая продукция на подобного рода площадках продается без необходимых ветеринарных сопроводительных документов. На этом фоне Балагуров рекомендовал россиянам внимательно читать отзывы покупателей перед совершением покупки и выбирать корма в специализированных зоомагазинах.

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