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18:39, 26 мая 2025Бывший СССР

Появились кадры подготовки к штурму на константиновском направлении

Опубликованы кадры подготовки 33-го мотострелкового полка к штурму
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Опубликованы кадры подготовки бойцов 33-го мотострелкового полка к штурмовым действиям на константиновском направлении. Видео делится Telegram-канал «Два майора».

«Заблаговременная подготовка и обучение личного состава позволяют штурмовикам получить навыки работы во вражеском опорнике, штурм которых является одной из самых сложных боевых задач на поле боя», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России активно продвинулись на константиновском направлении в ДНР и заняли населенные пункты Александрополь и Новооленовку.

22 мая появилась информация, что армия России начала бои за последний участок границы Запорожской области и ДНР. Бои ведутся у населенных пунктов Новополь и Зеленое Поле.

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