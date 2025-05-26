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12:50, 26 мая 2025Россия

При падении обломков БПЛА в столице российского региона пострадала женщина

Губернатор Миляев: В Туле при падении обломков БПЛА пострадала женщина
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Туле при падении обломков сбитого средствами противовоздушной обороны (ПВО) беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в Telegram.

По его словам, госпитализация жительнице региональной столицы не потребовалась, медицинская помощь оказана на месте.

Миляев также сообщил, что всего с 08:30 до 11:00 над регионом сбиты три беспилотных летательных аппарата (БПЛА). «По предварительной информации, разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Ситуация на контроле», — заверил он.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении утром 26 мая 20 украинских дронов. Девять беспилотников средства ПВО сбили в Орловской области, пять — в Курской, по три — в Тульской и Ярославской. Информацию о районах падения обломков и возможных последствиях на земле в ведомстве не раскрыли.

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