Треть инженеров радиоэлектроники в России выбрали продажи

Замминистра Афанасьев пожаловался на уход инженеров радиоэлектроники в продажи

Около трети выпускников российских вузов в области радиоэлектроники не остаются в профессии, не проектируют и не создают отечественные устройства, а устраиваются менеджерами по продажам такого вида продукции. На это во время круглого стола в Госдуме пожаловался заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев, пишут «Ведомости».

В качестве причин такого перехода он назвал состояние рынка труда, низкий уровень заработных плат, проблемы с социальным пакетом и карьерными возможностями.

Между тем гендиректор холдинга по контрактной разработке электроники SND Global Ольга Квашенкина отметила разрыв между теми теоретическими знаниями, что преподают в вузе, и практическими навыками, которые требуются для разработки продукции. По ее словам, выпускникам с полученными компетенциями проще влиться в продажи.

Также Квашенкина напомнила, что влияние оказывает сама структура рынка, ведь большая часть игроков на нем занимаются как раз перепродажей иностранного оборудования, а не разработкой, несмотря на названия. В России не хватает масштабных проектов, где требуется глубокое техническое проектирование, а спрос на собственные разработки ограничен.

Поэтому для квалифицированных рабочих кадров в России нет рабочих мест, а те, что есть, заняты сотрудниками с опытом, без которого устроиться крайне сложно. А вот в продажи попасть быстрее, к тому же в тех компаниях сразу предоставляют бонусы и гибкий график.

Впрочем, вице-президент по организационному развитию и управлению персоналом ГК «Аквариус» Айнура Кошоева считает, что молодые люди зачастую приходят в вуз без понимания, чем хотят заниматься в жизни, а столкнувшись в ходе обучения с реальностью, не хотят работать по специальности. Что касается зарплаты, то она утверждает, что стажеры у них компании сразу же получают 75 тысяч рублей в месяц.

По словам Афанасьева, за пять лет количество бюджетных мест по всем инженерным направлениям выросло на 20 тысяч, но 32-40 процентов студентов не доучиваются до конца, а четверть выпускников уходят в рабочие профессии. В результате возникает феномен переобразованности, когда компетенции специалиста не соответствуют рабочему месту.

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга в ходе мероприятия объяснил, что если на первый курс, условно, поступят 100 тысяч абитуриентов, то работать по профессии пойдут только 49 тысяч, а остальные отсеются либо в процессе обучения, либо уже после завершения образования.

Однако Квашенкина уверена, что никакой переобразованности нет, потому что учебные программы обновляются с временным лагом до пяти лет, что приводит к устареванию знаний выпускников еще до завершения обучения. Многие вузы к тому же не дают студентам практического опыта, так что пригодных к использованию знаний выпускники не получают.

Ранее гендиректор DZ Systems, член ассоциации «Руссофт» Дмитрий Завалишин пожаловался на ухудшение качества образования в российских вузах. По его словам, нормальных разработчиков в стране готовят только пять-шесть учебных заведений, а «дальше начинаются очень спорные вузы».