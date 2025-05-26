Путин назвал место российской экономики в мире

Путин: Россия вышла на четвертое место по паритету покупательной способности

По паритету покупательной способности российская экономика вышла на четвертое место в мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями бизнес-сообщества. Его процитировало ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что достигнутый результат — это прямая заслуга деловых кругов, итог общей работы коллективов предприятий, компаний из всех регионов страны. Кроме того, он обратил внимание, что в последние два года экономика России росла в очень сложных условиях, которые нельзя назвать тепличными.

Ранее сообщалось, что, по словам президента России, в 2024 году экономика страны показала рост в 4,3 процента. Это Путин назвал хорошим показателем и уточнил, что достигнутый результат не был локальным, а охватил самый широкий спектр направлений.

В свою очередь, министр экономического развития РФ Максим Решетников предупредил, что наблюдаемая в РФ динамика роста потребительских цен говорит о рисках переохлаждения национальной экономики.