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18:34, 26 мая 2025Мир

Путин оценил способность Финляндии построить для США атомные ледоколы

Путин: Маловероятно, что Финляндия сможет построить для США атомные ледоколы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Маловероятно, что Финляндия сможет построить для США атомные ледоколы. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Российский лидер напомнил, что президент Финляндии Александр Стубб обещает Вашингтону построить атомные ледоколы и пытается «продавливать» эту идею.

«Они могут построить хоть один атомный ледокол в Финляндии сегодня?... Я тоже думаю, что маловероятно», — отметил Путин.

По словам президента, судостроение Финляндии неплохо развивалось на заказах СССР и России. Однако она не способна построить атомные ледоколы, которые сейчас производят в России.

Путин подчеркнул, что у Финляндии нет нужного опыта и материалов, однако эта идея продолжает проталкиваться. «Обманывают, на самом деле», — заключил он.

Ранее президент США Дональд Трамп за игрой в гольф обсудил ледоколы с президентом Финляндии Александром Стуббом. В частности, речь шла о покупке и разработке новых моделей кораблей для освоения Арктики.

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