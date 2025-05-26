Público: Слабая дипломатия Зеленского привела к улучшению отношений РФ и США

Слабость дипломатии президента Украины Владимира Зеленского привела к утрате Киевом военной инициативы, а также улучшению отношений между Россией и США. Об этом сообщает португальская газета Público.

«Зеленский осознает свою слабость в ведении дипломатии, поскольку в переговорном процессе военная инициатива принадлежит России, а внешний игрок, обладающий наибольшей силой и влиянием — США — хотят установления быстрого мира, даже если это выгодно для Москвы», — передает издание.

Авторы материала указали на то, что если США перестанут прилагать усилия по урегулированию украинского кризиса, то это будет «лучшим способом ускорить капитуляцию Украины перед Россией».

24 мая профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что президент США Дональд Трамп постепенно отдаляется от Украины. По его словам, действующий глава Белого дома, в отличие от своего предшественника Джо Байдена, не намерен вечно поддерживать Украину и выпрашивать у Конгресса финансовую помощь для Киева.

