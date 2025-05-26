Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:48, 26 мая 2025Мир

На Западе раскрыли слабость Зеленского

Público: Слабая дипломатия Зеленского привела к улучшению отношений РФ и США
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Слабость дипломатии президента Украины Владимира Зеленского привела к утрате Киевом военной инициативы, а также улучшению отношений между Россией и США. Об этом сообщает португальская газета Público.

«Зеленский осознает свою слабость в ведении дипломатии, поскольку в переговорном процессе военная инициатива принадлежит России, а внешний игрок, обладающий наибольшей силой и влиянием — США — хотят установления быстрого мира, даже если это выгодно для Москвы», — передает издание.

Авторы материала указали на то, что если США перестанут прилагать усилия по урегулированию украинского кризиса, то это будет «лучшим способом ускорить капитуляцию Украины перед Россией».

24 мая профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что президент США Дональд Трамп постепенно отдаляется от Украины. По его словам, действующий глава Белого дома, в отличие от своего предшественника Джо Байдена, не намерен вечно поддерживать Украину и выпрашивать у Конгресса финансовую помощь для Киева.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Белгородской области состав наехал на заложенную под рельсами взрывчатку. Повреждена контактная сеть, движение остановлено

    Глава штаба волонтеров рассказала подробности о пожаре на складе гумпомощи для бойцов СВО

    Стало известно о крупных потерях роты мотоциклистов ВСУ

    Итальянец уехал в Россию за возлюбленной и удивился

    Россиянин бросил включенный фен младенцу в кроватку

    На Западе раскрыли слабость Зеленского

    Бывший российский участковый три года покрывал бутлегеров за деньги и попался

    ВСУ уличили в пополнении подразделений в Сумской области женщинами-заключенными

    Глава СПЧ оценил идею выплат беременным школьницам

    В РАН призвали россиян объяснить происхождение «птицы» у Солнца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости