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19:03, 26 мая 2025Силовые структуры

Решившего наказать россиянку кулаками и наручниками экс-полицейского осудили

В Воронеже суд дал 3,5 года колонии экс-полицейскому за избиение женщины
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Воронеже суд дал 3,5 года колонии общего режима бывшему оперуполномоченному за избиение на женщины в своем кабинете. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Железнодорожном районном суде города.

Мужчину признали виновным в преступлении по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Его лишили специального звания — «старший лейтенант полиции».

Следствие и суд установили, что ночью 25 января 2022 года в полицию поступило сообщение от женщины об угрозах в ее адрес. Заявительницу доставили в отделение для написания заявления, там женщина стала просить ускорить процесс оформления документов и на этой почве межу ней и полицейским возник конфликт.

В результате сотрудник полиции решил наказать россиянку — схватил женщину за куртку, повалил на пол и стал наносить ей удары руками и ногами по телу. После этого он надел на нее наручники.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области огласили приговор российским полицейским за отравившихся по их вине пенсионеров.

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