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11:48, 26 мая 2025Силовые структуры

Оглашен приговор российским полицейским за отравившихся по их вине пенсионеров

В Тюменской области два полицейских получили сроки за гибель пенсионеров
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Тюменской области двое полицейских получили сроки за отравившихся угарным газом по их вине пенсионеров. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Они признаны виновными по статье 292 («Служебный подлог») УК РФ.

Как установил суд, в январе 2021 года в поселке Боровский произошел пожар, в результате которого семь пенсионеров отравились продуктами горения. Тогда в воздухе была концентрация угарная газа, несовместимая с жизнью.

18 июля 2022 года суд приговорил Ольгу Вильямсон к сроку. Она с 2014 года по день трагедии занималась предпринимательской деятельностью без регистрации и получала крупный доход.

В период с января 2017 года по январь 2021 Максим Евстратов и Константин Колесников были сотрудниками полиции. Они неоднократно приезжали в нелегальный пансионат и проводили оформление некриминальных тел. В результате недобросовестного отношения к службе они долгое время получали информацию о преступлениях, совершаемых Вильямсон, но не предпринимали действий для их пресечения и раскрытия.

Кроме этого, подсудимые с целью создания видимости эффективной и результативной работы необоснованно повышали показатели по количеству выявленных административные правонарушений. Они вносили протоколы и постановления по делам заведомо ложную информацию.

Свою вину они не признали. Суд приговорил Евстратова к трем годам условно и запретил занимать должности на государственной службе сроком на два года. А Колесников получил 2,5 года условно также с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 1,5 года.

Ранее сообщалось, что в российском регионе возбудили уголовное дело по факту служебного подлога.

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