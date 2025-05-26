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20:34, 26 мая 2025Бывший СССР

Россия готовила «самый страшный» с начала СВО воздушный удар по Украине. Его отменили в последний момент

Москва готовила и отменила самый мощный с начала СВО удар по Украине
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Москва планировала нанести «самый страшный» с начала специальной военной операции (СВО) воздушный удар по Украине с помощью сотен беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ночь на 26 мая, но отменила его. «Канал визионера» в Telegram связал прерванную атаку с заявлениями президента США Дональда Трампа.

По данным источника, в рамках особенно массированного удара Вооруженные силы России запустили гигантские группы БПЛА «Герань», подняли стратегические ракетоносцы Ту-95МС. Отмечается, что планировалась атака с использованием 365 беспилотников.

Незадолго до пусков Трамп резко раскритиковал Путина

Канал сообщил, что перед самыми пусками ВС РФ беспилотников и ракет с резкими заявлениями в адрес президента страны Владимира Путина выступил Трамп. Американский лидер отметил, что у него всегда были хорошие отношения с российским коллегой, но с тем «что-то случилось». По словам зарубежного политика, Путин якобы запускает ракеты и дроны по украинским городам вместо переговоров.

Согласно информации канала, в этой связи из шести-семи ракетоносцев всего пара выпустила девять крылатых ракет Х-101, остальные развернулись на базу. Автор утверждает, что армия России не применяла «Искандеры».

В России предрекли грандиозные события в связи с ночным ударом по Украине

Военный блогер Юрий Подоляка в Telegram-канале поделился выводами о ракетном ударе ВС РФ по Украине в ночь на 26 мая. По его словам, за «Геранями» в ход пошли «Искандеры-М», которые прилетели по городу Чернигову, а также Ту-95МС.

Спикер предположил, что такая беспокойная ночь для Вооруженных сил Украины (ВСУ) далеко не последняя. Он обратил внимание, что российские войска накапливали ракеты на протяжении нескольких месяцев.

И я что-то не припомню, чтобы три ночи кряду мы совершали такие мощные удары. И это дает мне повод предполагать, что мы накануне грандиозных событий

Юрий Подолякавоенный блогер

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны» сообщил, что ночью по объектам ВСУ был нанесен комбинированный удар дронами и ракетами. По его информации, мощные взрывы и пожары зафиксированы в городах Киев и Николаев, в Одесской и Хмельницкой областях.

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Министерство обороны РФ в сводке о ходе проведения СВО от 26 мая 2025 года проинформировало о массированном ударе высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными БПЛА по объектам ВСУ на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области. Ведомство отметило, что все цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены.

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