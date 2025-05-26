Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:17, 26 мая 2025Бывший СССР

Стало известно об отмене самого мощного удара по Украине

Стало известно, что Москва готовила и отменила самый мощный удар по Украине
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В ночь на 26 мая Москва готовила самый мощный удар по Украине, но отменила его в последний момент. Об этом сообщил Telegram-канал «Канал визионера».

Авторы канала сообщают, что в небо поднялось множество беспилотников «Герань» и стратегические ракетоносцы Ту-95. При этом, как сообщает канал, самолеты прекратили выполнение задания, сбросив ограниченное число крылатых ракет. Авторы заключили, что это была демонстрация возможностей российских войск для президента США Дональда Трампа. Ее целью было показать, что Россия настроена на завершение конфликта, хотя способна нанести сильный удар.

Ранее полковник в отставке Михаил Ходаренок сообщил, что массированные удары российских войск по Украине наносятся для увеличения договороспособности Киева. Еще одной возможной причиной обстрелов аналитик назвал подготовку российских войск к летней кампании 2025 года на случай, если мирные переговоры зайдут в тупик.

До этого пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что проект меморандума об урегулировании конфликта на Украине пока не передан Киеву.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Германия сняла ограничения по дальности с военных поставок Украине

    Приговор угрожавшему ребенку в шапке с Z россиянину признали законным

    Макрон пригрозил России масштабными санкциями

    Автогигант пообещал провести массовые сокращения по всему миру

    В США ужаснулись масштабам коррупции на Украине

    В Госдуме предложили ввести в вузах модуль о подвиге народа в Великой Отечественной войне

    ЦБ Китая потребовал активнее использовать юань в международной торговле

    Пассажир устроил истерику после отказа в посадке на рейс и попал на видео

    Названы 10 признаков плохого онколога

    В Госдуме предупредили о переводе бюджетников на цифровые рубли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости