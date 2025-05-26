В Латвии открыли памятник спортсмену-коллаборанту

В Риге открыли памятник спортсмену-коллаборанту Вальдемару Бауманису

В Риге открыли памятник баскетболисту и тренеру Вальдемару Бауманису. Об этом сообщает BB.LV со ссылкой на Латвийскую баскетбольную ассоциацию.

Монумент был установлен около рижского Дома спорта «Даугава», на церемонии в том числе присутствовал и президент ФИБА-Европа Хорхе Гарбахоса. Открытие памятника приурочено к Евробаскету-2025, который Латвия примет в конце августа. Идея увековечить память спортсмена в камне принадлежала Рижской баскетбольной школе и Латвийскому обществу баскетбольного наследия, инициативу также поддержали в Рижской думе.

В истории латвийского спорта Бауманис известен тем, что привел сборную страны, прежде считавшуюся аутсайдером, к победе на первом чемпионате Европы по баскетболу в 1935 году. Этому знаменательному событию, в частности, был посвящен фильм 2012 года «Команда мечты 1935».

За пределами спортивного наследия фигура Бауманиса остается противоречивой. Во время Второй мировой войны спортсмен вступил в ряды коллаборационистов и занялся снабжением Латышского добровольческого легиона СС.

Ранее в Молдавии поставили памятник румынским солдатам, воевавшим за нацистов в Великую Отечественную войну. Монумент открыли при поддержке местных властей.