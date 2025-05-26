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03:50, 26 мая 2025Экономика

Россиянам напомнили о четырехдневных выходных в июне

Депутат Нилов заявил, что россиян ждут четырехдневные выходные с 12 по 15 июня
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил, что россиян ждут выходные с 12 по 15 июня. Его слова приводит РИА Новости.

Парламентарий уточнил, что у россиян появятся выходные в связи с переносом выходного дня с 8 марта.

«В этом году 8 марта у нас совпало с субботой, выходным днем, поэтому выходной переносится на 13 июня. У нас получаются выходные дни 12, 13, 14 и 15 июня», — напомнил депутат.

Нилов добавил, что перенос обеспечило решение правительства в 2024 году, поскольку 8 марта совпали нерабочий праздничный и выходной дни.

Ранее Россиянам рассказали о повышенной зарплате в июне. Об этом сообщила юрист Алла Георгиева.

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