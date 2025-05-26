Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:48, 26 мая 2025Силовые структуры

Россиянин с ножом набросился на школьника в общежитии

В Свердловской области мужчина пытался зарезать сына подруги
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Каменске-Уральском Свердловской области мужчина с ножом набросился на школьника в общежитии. Об этом сообщает URA.RU.

По данным источника, между мужчиной, который, предположительно, был в состоянии алкогольного опьянения, и подростком возник конфликт. В результате нападения юношу госпитализировали. Возбуждено уголовное дело о покушении, начата проверка.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону пенсионер открыл стрельбу по школьницам из-за черешни в российском регионе. В одного из подростков попала пуля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европа и США сняли ограничения по дальности для украинских ракет. Какие города России рискуют оказаться в зоне поражения?

    В Госдуме связали решение Европы и США по ракетам для ВСУ с действиями российских войск

    В России заявили о применении «другого» оружия в случае поставок Киеву дальнобойных ракет

    Изменилась максимальная ставка по вкладам в рублях

    В Россию привезли зараженную курицу из Белоруссии

    В России высказались о местах запусков пытавшихся атаковать Москву дронов ВСУ

    Макрон высказался об отношениях Трампа и Путина

    Выдержавший артиллерийский обстрел «Спартак» показали на фото

    Последствия решения о поставках дальнобойных ракет Украине оценили

    На Украине признали расширение наступления России в Сумской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости