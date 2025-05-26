Россиянин с ножом набросился на школьника в общежитии

В Свердловской области мужчина пытался зарезать сына подруги

В Каменске-Уральском Свердловской области мужчина с ножом набросился на школьника в общежитии. Об этом сообщает URA.RU.

По данным источника, между мужчиной, который, предположительно, был в состоянии алкогольного опьянения, и подростком возник конфликт. В результате нападения юношу госпитализировали. Возбуждено уголовное дело о покушении, начата проверка.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону пенсионер открыл стрельбу по школьницам из-за черешни в российском регионе. В одного из подростков попала пуля.