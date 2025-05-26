Россиянка заставила приемного сына съесть окурки и спички

В Пермском крае приемная мать заставила сына съесть окурки и спички

В Пермском крае приемная мать заставила сына съесть окурки и спички. Ее осудили, сообщили в пресс-службе УФССП по российскому региону.

Россиянка была официальным опекуном двух сестер в возрасте 14 и 16 лет, а также 11-летнего мальчика. Как следует из материалов дела, она систематически оскорбляла и била детей. Так, обнаружив в кармане у мальчика окурки от сигарет, женщина заставила его съесть их, а также спички и часть спичечного коробка.

Кроме того, под предлогом воспитательной меры она лишала детей полноценного питания, ставила в угол или принуждала их подолгу лежать в постели, если они, по ее мнению, плохо выполняли свои обязанности, такие как уборка двора и дома, работа в огороде, а также уход за бабушкой.

В итоге дети сбежали из дома и рассказали сотрудникам правоохранительных органов обо всем, что с ними происходило в доме опекуна.

По решению суда ей назначили наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы. Кроме того, с нее взыскали компенсацию морального вреда в сумме 150 тысяч рублей.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе задержали 25-летнего мужчину, избившего сына сожительницы. По данным полиции, он напал на ребенка из-за отказа курить.