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07:10, 26 мая 2025Россия

Российские студенты массово отравились после фуршета на конференции

Во Владивостоке 14 студентов ДФУ отравились после фуршета на конференции
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Во Владивостоке 14 студентов Дальневосточного федерального университета (ДФУ) отравились после вечернего фуршета на конференции. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю, передает РИА Новости.

Конференция «Международное предпринимательство и бизнес», на которой массово отравились студенты, проходила в университете 21 мая. Фуршет на ней организовал вузовский комплекс «Биофуд».

У отравившихся студентов диагностировали норовирус, их госпитализировали и обследовали. Известно, что все пострадавшие — студенты в возрасте от 18 до 23 лет. Сотрудников пищеблока, у которых также обнаружили РНК норовируса, отстранили от работы. Специалисты Роспотребнадзора уже взяли необходимые пробы и провели дезинфекцию.

В конце мая в Приморском крае острую кишечную инфекцию выявили у 12 студентов одного из колледжей. Специалисты отобрали в столовой учебного заведения смывы на показательную микрофлору, а также взяли пробы пищевых продуктов и дезинфицирующих средств, чтобы выяснить причины произошедшего.

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