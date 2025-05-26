Российские студенты массово отравились после фуршета на конференции

Во Владивостоке 14 студентов ДФУ отравились после фуршета на конференции

Во Владивостоке 14 студентов Дальневосточного федерального университета (ДФУ) отравились после вечернего фуршета на конференции. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю, передает РИА Новости.

Конференция «Международное предпринимательство и бизнес», на которой массово отравились студенты, проходила в университете 21 мая. Фуршет на ней организовал вузовский комплекс «Биофуд».

У отравившихся студентов диагностировали норовирус, их госпитализировали и обследовали. Известно, что все пострадавшие — студенты в возрасте от 18 до 23 лет. Сотрудников пищеблока, у которых также обнаружили РНК норовируса, отстранили от работы. Специалисты Роспотребнадзора уже взяли необходимые пробы и провели дезинфекцию.

В конце мая в Приморском крае острую кишечную инфекцию выявили у 12 студентов одного из колледжей. Специалисты отобрали в столовой учебного заведения смывы на показательную микрофлору, а также взяли пробы пищевых продуктов и дезинфицирующих средств, чтобы выяснить причины произошедшего.