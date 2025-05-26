Российские войска уничтожили больше двух десятков БПЛА за три часа

Российские войска уничтожили больше двух десятков беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) за три часа. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.
«В период с 17.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.
Из них по семь БПЛА сбили над Орловской и Брянской областями, еще шесть — над Тульской и три — над Курской, добавили в оборонном ведомстве.
По данным Минобороны, в ночь на понедельник, 26 мая, ВСУ выпустили почти сотню беспилотников. Всего средства противовоздушной обороны (ПВО) России за ночь сбили 96 украинских беспилотников над 12 регионами. Попытки атаки были предприняты в период с 20:00 25 мая до утра 26 мая. Больше всего дронов — 31 — сбили над Брянской областью.