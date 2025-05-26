Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:39, 26 мая 2025Россия

Российские войска уничтожили больше двух десятков БПЛА за три часа

Минобороны России отчиталось об уничтожении 23 БПЛА за три часа
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Российские войска уничтожили больше двух десятков беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) за три часа. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

«В период с 17.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

Из них по семь БПЛА сбили над Орловской и Брянской областями, еще шесть — над Тульской и три — над Курской, добавили в оборонном ведомстве.

По данным Минобороны, в ночь на понедельник, 26 мая, ВСУ выпустили почти сотню беспилотников. Всего средства противовоздушной обороны (ПВО) России за ночь сбили 96 украинских беспилотников над 12 регионами. Попытки атаки были предприняты в период с 20:00 25 мая до утра 26 мая. Больше всего дронов — 31 — сбили над Брянской областью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия готовила «самый страшный» с начала СВО воздушный удар по Украине. Его отменили в последний момент

    В США оценили последствия критики Трампа в адрес Путина

    Депутат Рады обвинил Зеленского в предательстве родины

    В Германии испугались войны с Россией из-за решения Мерца по Украине

    «Я подумала: ну вот и все» Вооруженные налетчики связали Ким Кардашьян и отобрали у нее миллионы евро. Почему они избежали тюрьмы?

    Женщинам назвали лучшие продукты для овуляции

    Россиянин ударил ножом молодого человека за хамство в торговом центре

    Власти Германии прокомментировали перспективу перезапуска «Северного потока»

    Употребивший снюс на камеру кандидат в президенты Польши оказался сутенером

    Мантуров заявил о проблемах из-за высокой ключевой ставки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости