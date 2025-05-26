Российские войска уничтожили больше двух десятков БПЛА за три часа

Минобороны России отчиталось об уничтожении 23 БПЛА за три часа

Российские войска уничтожили больше двух десятков беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) за три часа. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

«В период с 17.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

Из них по семь БПЛА сбили над Орловской и Брянской областями, еще шесть — над Тульской и три — над Курской, добавили в оборонном ведомстве.

По данным Минобороны, в ночь на понедельник, 26 мая, ВСУ выпустили почти сотню беспилотников. Всего средства противовоздушной обороны (ПВО) России за ночь сбили 96 украинских беспилотников над 12 регионами. Попытки атаки были предприняты в период с 20:00 25 мая до утра 26 мая. Больше всего дронов — 31 — сбили над Брянской областью.