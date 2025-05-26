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11:26, 26 мая 2025Мир

Российских моряков эвакуировали с поврежденного ударами США танкера

Посольство РФ: Все россияне с поврежденного танкера Seven Pearls покинули Йемен
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
Порт Рас-Иса

Порт Рас-Иса. Фото: Al-Masirah TV / Handout / Reuters

Все россияне с поврежденного ударами США танкера Seven Pearls покинули Йемен спустя месяц после инцидента. Об эвакуации моряков заявили в посольстве РФ в Йемене, сообщает РИА Новости.

«Все россияне экипажа судна Seven Pearls покинули Йемен», — рассказали в дипмиссии.

Вечером 26 апреля министр иностранных дел и экспатриантов в сформированном движением «Ансар Аллах» (хуситами) правительстве Джамаль Амир сообщил, что из-за авиаудара США среди членов экипажа нефтяного танкера Seven Pearls были ранены три российских моряка. В частности, Роман Кашпур находился в состоянии средней степени тяжести, а Игорь Казаченко и Артем Ванин были госпитализированы с легкими ранениями.

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