Российский семиклассник на спор прыгнул в воду с моста и не всплыл

В Свердловской области семиклассник на спор прыгнул в воду с моста и не всплыл

В Верхнем Тагиле Свердловской области семиклассник на спор прыгнул в воду с моста и не всплыл. Об этом сообщил региональный портал Е1.ru.

По сведениям российского издания, несовершеннолетний поспорил с друзьями, кто лучше умеет плавать. На глазах товарищей мальчик прыгнул в водоем. Спустя мгновение он начал размахивать руками и просить о помощи.

«Его тело пока обнаружить не удалось», — пояснил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

К месту трагедии были направлены водолазы.

До этого стало известно, что в Москве 12-летний школьник потерял сознание во время сдачи норматива по плаванию.

Ребенок пришел в себя до прибытия врачей, так как тренер оказал ему первую помощь.

Еще раньше в московском бассейне захлебнулся семилетний школьник.