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13:48, 26 мая 2025Моя страна

Российский ученый сделал редкую находку с помощью дрона

Ученый Сасин нашел яйца даурских журавлей с помощью дрона
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал Anton Sasin

Амурский ученый-эколог Антон Сасин сделал необычную находку с помощью дрона. Кадрам он поделился в своем Telegram-канале.

«В одном из осмотренных с квадрокоптера гнезд даурских журавлей обнаружена кладка из трех яиц», — рассказал он. Специалист объяснил, что практически всегда журавли откладывают два яйца, а три бывают только в исключительных случаях.

В мае по Зейско-Буреинской равнине уже отмечено более 200 гнезд даурских журавлей, и это пока единственное гнездо с тройной кладкой.

Ранее, в апреле, ученый поделился кадрами необычного поведения пары дальневосточных аистов. Самец вернулся в гнездо под утро с обледеневшей ногой, что вызвало недовольство его спутницы. По мнению Сасина, птица явно провела ночь, стоя в воде на одной ноге, что спасло ее от полного обморожения.

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