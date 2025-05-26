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14:58, 26 мая 2025Экономика

Рухнули акции одного из главных конкурентов Tesla

CNBC: Акции китайского автопроизводителя BYD упали на 8,25 %
Кирилл Луцюк

Фото: Valentina Stefanelli / Globallookpress.com

Китайский производитель электромобилей, компания BYD, столкнулась 26 мая с падением акций на 8,25 процента. Об этом сообщил телеканал CNBC.

До этого BYD пообещала до конца июня снизить цены на более чем два десятка ее электрических и гибридных моделей. В частности, хэтчбек Seagull подешевеет на 20 процентов, а двухмоторный гибридный седан Seal — на 34 процента. Ранее этот конгломерат уже сообщал о пересмотре цен на седаны Han и внедорожники Tang.

Как полагают аналитики Citi, такое снижение цен обернется ростом посещаемости дилерских центров корпорации на 30–40 процентов.

Кроме того, есть данные о падении ценных бумаг ряда других китайских автопроизводителей, что связывают с более осторожным отношением инвесторов. Так акции Geely Automobile подешевели на 7,29 процента, а Great Wall Motor и Li Auto на 2,94 и 4,93 процента соответственно. Акции Xpeng
снизились на 4,19 процента.

В марте капитализация BYD, которую называют главным конкурентом Tesla показала рекордный рост. Тогда стоимость акции поднялась на пять процентов.

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