Региональная школа сообщила о вхождении в топ-50 крупнейших компаний России

Школа в Ханты-Мансийске сообщила о выручке в 399 миллиардов рублей в 2024 году

Средняя образовательная школа номер 2 в Ханте-Мансийске сообщила о выручке в 2024 году в размере 399 миллиардов рублей, что позволяет ей войти в список 50 крупнейших компаний России. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

МБОУ СОШ расположилась между структурами «Газпрома» — «Газпром трансгаз Югорск» (48-е место) и «Газпром добыча Ямбург» (46-е место). В системе общего образования школа занимает первое место.

Канал со ссылкой на Rusprofile отмечает, что ошибка возникла не на стороне сайтов, предоставляющих информацию, так как официальные данные налоговой службы выдают те же цифры. Представитель самой школы не смог ответить на вопрос, как это вышло.

Платные услуги в учреждении появились только в сентябре 2024 года, с чем и связана выручка, но как показатели могли вырасти настолько и кто ошибся, в школе не знают. В соответствии с отчетом компании чистая прибыль за 2024 год составила 58,2 миллиарда рублей, чистые активы — 483,3 миллиарда, а основные средства — 22,6 миллиарда рублей. Денежный поток школа оценила в 3,4 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что в школе Красного Сулина Ростовской области перед последним звонком обрушился потолок. До этого в марте потолок рухнул в школе в городе Юрга Кемеровской области.