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13:02, 26 мая 2025Путешествия

Семь стран Европы закроют филиалы визовых центров в России

Болгария, Словения и Финляндия закроют филиалы визовых центров в Мурманске
Алина Черненко

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Сразу семь европейских стран закроют филиалы визовых центров в Мурманске. Об этом сообщает Telegram-канал «Улететь».

Уточняется, что в этом городе больше не будут работать филиалы визовых центров Болгарии, Словении, Финляндии, Чехии, Швеции, Хорватии и Литвы. По данным источника, почти все указанные страны, кроме Болгарии, в последние годы почти не выдавали визы в России.

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Так, Финляндия, Литва и Чехия перестали принимать почти все заявки из-за введенных ограничений, Словения и Хорватия имели очень маленькое количество обращений, а Швеция прекратила прием документов осенью 2024 года из-за нехватки кадров.

Тем временем общее количество шенгенских виз, получаемых в России, растет, пишет Telegram-канал. Такая тенденция наблюдается за счет нескольких стран, которые не сокращают свои филиалы. В их числе — Италия, Франция, Испания, Венгрия и Греция.

Ранее Литва перестала принимать заграничные паспорта россиян старого образца. Нововведение будет действовать с 26 мая 2025 года.

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