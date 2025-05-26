Спасшей жизнь пациентке врачу вынесли приговор в российском регионе

В Тамбове суд вынес приговор спасшей жизнь пациентке врачу Шуваловой

Мировой судья Советского районного суда Тамбова приговорил врача-эндоскописта Яну Шувалову к десяти месяцам ограничения свободы, передает корреспондент «Ленты.ру» из зала суда.

Гособвинитель просил приговорить Шувалову к трем годам ограничения свободы и к дополнительному наказанию в виде запрета заниматься врачебной практикой на срок два года.

Сама Яна Шувалова вину не признала.

О ее истории и реакции на него медицинского сообщества «Лента.ру» рассказывала ранее. В речи гособвинителя в прениях были использованы ссылки на доказательства, которые были опровергнуты в судебном заседании. Кроме того, сама потерпевшая претензий к врачу не имеет.

Приговор будет обжалован как незаконный и не основанный на исследованных в суде доказательствах, об этом заявил «Ленте.ру» защитники врача.

Следует напомнить, что в пятницу, 23 мая, Тамбовский суд оправдал обвинявшегося в браконьерстве бывшего министра здравоохранения области Алексея Овчиникова, признав за ним право на реабилитацию. Прокуратура области официально сообщила, что вопрос о внесении протеста будет рассматривать после получения текста договора.

Именно Алексей Овчинников и сменившая его на посту министра здравоохранения Тамбовской области Екатерина Юнькова написали заявление на Яну Шувалову в Следственный комитет России. Уголовное дело было расследовано в рекордно короткие сроки — за полгода (обычно расследование уголовного дела по преступлениям врачей тянутся годами, например, дело Сармосян расследуется уже шесть лет).