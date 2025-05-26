Стали известны подробности расправы над найденной в лесу россиянкой

Mash: В Челябинске таксист задушил пассажирку во время интима

Стали известны подробности расправы над 24-летней девушкой, найденной в лесу Челябинска. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, друзья потерпевшей рассказали, что водитель удушил ее во время интима. Девушка вышла из клуба и села в такси. Предварительно, в машине между пассажиркой и таксистом произошла интимная связь. Было ли это по обоюдному согласию или нет — неизвестно. В процессе мужчина удушил россиянку, затем закопал в лесу под строительным мусором и уехал. Подозреваемый отрицает половой акт.

Известно, что задержанный — местный слесарь. Периодически он подрабатывал в такси, у него есть беременная жена. После расправы он вернулся домой и поехал с супругой на УЗИ. Сейчас он находится в СИЗО. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.