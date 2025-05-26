Стало известно о небывалой огневой активности России на одном направлении

Россия проявила небывалую огневую активность под Волчанском

Армия Россия проявила небывалую огневую активность под Волчанском в Харьковской области и продолжает наносить активные удары на этом направлении. Об этом заявил российский военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале.

«Небывалая огневая активность с нашей стороны: наносятся удары неуправляемыми и управляемыми авиационными ракетами и бомбами, в небе постоянно действуют наши ударные беспилотники. FPV летают над Харьковом, производя тщательную доразведку», — отмечается в сообщении.

Дополнительно уточняется, что Вооруженные силы (ВС) России наносят удары по промышленным объектам в Харькове, лишая военного потенциала Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Ранее стало известно, что ВС России существенно продвинулись в черте Волчанска Харьковской области. Как сообщается, российские войска успешно наступают в восточной части Волчанска. Также известно и о продвижении сил в сторону Купянска.