Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:27, 26 мая 2025Бывший СССР

Стало известно о небывалой огневой активности России на одном направлении

Россия проявила небывалую огневую активность под Волчанском
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Армия Россия проявила небывалую огневую активность под Волчанском в Харьковской области и продолжает наносить активные удары на этом направлении. Об этом заявил российский военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале.

«Небывалая огневая активность с нашей стороны: наносятся удары неуправляемыми и управляемыми авиационными ракетами и бомбами, в небе постоянно действуют наши ударные беспилотники. FPV летают над Харьковом, производя тщательную доразведку», — отмечается в сообщении.

Дополнительно уточняется, что Вооруженные силы (ВС) России наносят удары по промышленным объектам в Харькове, лишая военного потенциала Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Ранее стало известно, что ВС России существенно продвинулись в черте Волчанска Харьковской области. Как сообщается, российские войска успешно наступают в восточной части Волчанска. Также известно и о продвижении сил в сторону Купянска.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о небывалой огневой активности России на одном направлении

    Норвежская лыжница-чемпионка не выступит на Олимпиаде-2026

    В ВСУ признали неспособность защитить Киев

    Крупнейшая нефтедобывающая компания мира задумалась о продаже активов

    Россияне потеряли интерес к одному виду кредитов

    Дыру размером с кулак нашли на животе курского пенсионера после расправы ВСУ

    Раскрыта правильная стратегия борьбы с перхотью

    Режиссер «Вызова» ответил на вопрос о второй части фильма

    Сайт «Царьграда» заблокировали в Азербайджане

    Зима внезапно вернулась в несколько российских регионов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости