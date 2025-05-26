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22:48, 25 мая 2025Бывший СССР

Стало известно о запуске минимум 100 дронов в сторону Украины

«Военный обозреватель»: В воздушное пространство Украины вошли не менее 100 БПЛА
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Россия запустила минимум 100 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Герань-2» в сторону Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель» со ссылкой на украинские мониторинговые ресурсы.

«Не менее 100 российских БПЛА-камикадзе "Герань-2" вошли в воздушное пространство Украины», — говорится в сообщении. Уточняется, что они движутся в направлении своих целей.

24 мая Военно-воздушные силы Украины сообщили, что по Киеву был нанесен удар с помощью дронов-камикадзе «Герань» и баллистических ракет. Киевский мэр Виталий Кличко тогда проинформировал о работе средств противовоздушной обороны и призвал жителей оставаться в укрытиях.

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