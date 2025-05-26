Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:20, 26 мая 2025Силовые структуры

Студент заколол ножом соседа по общежитию и поехал в полицию

В Воронеже студент убил соседа по общежитию и поехал в полицию
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

В Воронеже 23-летнему студенту из Белгородской области, признавшемуся в расправе над соседом по общежитию, предъявили обвинение. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Молодому человеку вменяется статья 105 («Убийство») УК РФ, его взяли под стражу.

По данным следствия, утром 23 мая между двумя студентами произошел конфликт, во время которого один другого ударил ножом в шею. Ранение оказалось несовместимо с жизнью. Как «Ленте.ру» сообщили в Главном управлении МВД России по Воронежской области, сразу после совершения преступления молодой человек сел в автобус и поехал в полицию.

Ранее сообщалось, что в Казани арестовали иностранца, перерезавшего горло жене.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тактика России изменилась». ВСУ признали провал своей системы ПВО

    Сбившего пешехода и покинувшего место аварии курьера осудили в Москве

    Россиянин попался через 30 лет после расправы над бывшей девушкой и ее друзьями

    Путин пошутил о своей работе в КГБ

    Курортам одного региона России предрекли выход на международный уровень

    В СПЧ назвали причины отказа в переводе битцевского маньяка ближе к Москве

    США опровергли слухи о согласии ХАМАС на прекращение огня

    Туристку унизили и довели до слез в аэропорту США по нелепой причине

    Бывшего российского мэра назвали главарем ОПГ «Винни-Пухи»

    В Европе заявили об избытке военно-морских верфей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости