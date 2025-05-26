Студент заколол ножом соседа по общежитию и поехал в полицию

В Воронеже студент убил соседа по общежитию и поехал в полицию

В Воронеже 23-летнему студенту из Белгородской области, признавшемуся в расправе над соседом по общежитию, предъявили обвинение. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Молодому человеку вменяется статья 105 («Убийство») УК РФ, его взяли под стражу.

По данным следствия, утром 23 мая между двумя студентами произошел конфликт, во время которого один другого ударил ножом в шею. Ранение оказалось несовместимо с жизнью. Как «Ленте.ру» сообщили в Главном управлении МВД России по Воронежской области, сразу после совершения преступления молодой человек сел в автобус и поехал в полицию.

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