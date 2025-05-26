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19:01, 26 мая 2025Путешествия

Туристка описала встречу с акулой фразой «кровь была всюду»

DM: Акула прокусила руку британской туристке во время отпуска на Ямайке
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Wai Siew / Unsplash

Британская туристка описала встречу с морским хищником во время отдыха фразой «кровь была всюду». Об инциденте сообщает Daily Mail (DM).

Уточняется, что 26-летняя Рэйчел Смит была в отпуске с 28-летней сестрой Лизой в Монтего-Бей, Ямайка. Девушки плавали в море, но внезапно на них набросилась метровая акула, прокусавшая левую руку Рэйчел. «Кровь была всюду. Я думала, что умру», — призналась девушка.

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Лиза Смит вывела сестру из воды. На берегу она заметила, что безымянный палец британки сильно травмирован. Врачи местной больницы не смогли провести пластическую операцию, и путешественница была вынуждена вернуться домой. В Университетской больнице Корка выяснилось, что у нее разорваны сухожилия, связки и нервы в безымянном пальце и мизинце.

«Я благодарна за то, что осталась жива, и очень благодарна за то, что у меня есть рука. Мне предстоит долгий путь восстановления, но я настроена позитивно и верю, что справлюсь с этим», — рассказала британка.

Ранее победительница конкурса красоты «Миссис Вселенная-2023» Ольга Каменская столкнулась с водным хищником во время отдыха на пляже в Майами, США. По словам женщины, акула «чуть не съела» ее шестилетнюю дочь.

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