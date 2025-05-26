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16:30, 26 мая 2025Мир

У здания Нацсобрания Франции началась акция протеста фермеров

В Париже протестующие фермеры на тракторах прибыли к зданию нацсобрания
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Акция протеста фермеров началась у здания Национального собрания Франции, протестующие начали блокировать автотрассы в столичном регионе Иль-де-Франс, сообщает издание Parisien.

«В понедельник утром движение затруднено на нескольких дорогах Иль-де-Франс, особенно в департаментах Ивелин и Валь-д'Уаз», — говорится в публикации издания.

Фермеры собираются перекрыть основные дороги вокруг Парижа из-за начала дебатов в Нацсобрании по законопроекту о регламентировнии сельского хозяйства, включая использование пестицидов. К протестам призывали профсоюзы FRSEA и Jeunes Agriculteurs.

Фермеры передвигаются по дорогам страны на низкой скорости, тем самым намеренно замедляя движение автомобильного потока. По сведению профсоюзов, «символические» акции протеста запланированы по всей Франции.

Ранее сообщалось, что агропроизводители и фермеры Польши призвали власти европейской страны полностью запретить ввоз огурцов из России на фоне резкого увеличения поставок в республику этого вида продукции из РФ. Сообщалось, что решение о запрете импорта этих овощей из России может быть принято властями республики в течение «ближайшего месяца или двух».

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