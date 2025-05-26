Украинский дрон долетел до Калужской области

Shot: Украинский дрон сбили над Калужской областью

Украинский дрон сбили над Калужской областью. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

На представленной каналом фотографии видно след — предположительно, его оставила сбившая беспилотник ракета. По предварительным данным, никто не пострадал. Сведений о возможных последствиях на земле нет.

Калужская область не граничит с Украиной. Расстояние от нее до украинской границы составляет около 130 километров.

Ранее еще один беспилотник сняли на видео жители Подмосковья. На кадрах видно дрон беспилотного типа в чистом небе. Незадолго до этого над той же местностью сбили украинский дрон.