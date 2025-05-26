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19:31, 26 мая 2025Бывший СССР

В Кремле раскрыли статус меморандума об урегулировании конфликта с Украиной

Песков: Россия разрабатывает текст меморандума об урегулировании конфликта
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Россия еще разрабатывает текст меморандума об урегулировании конфликта, который в дальнейшем будет передан украинской стороне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщаетРИА Новости.

«Мы готовим текст меморандума, проект меморандума, который будет передан украинской стороне. В свою очередь мы получим также проект от украинцев», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что проект меморандума об урегулировании конфликта на Украине пока был не передан Киеву.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия передаст Украине проект меморандума по урегулированию после завершения обмена пленными в формате «1000 на 1000». Он напомнил, что меморандум — вторая часть договоренностей, которые были достигнуты на переговорах сторон 16 мая в Стамбуле.

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